Camiño do Norte Etapa de Bilbao a Portugalete
Polideportivo Zubi Alde (entrada por Rúa Pedro Heredia)
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Albergue de peregrinos de Portugalete
Dispoñible sen conexión
2450
Polideportivo Zubi Alde (entrada por Rúa Pedro Heredia)
Portugalete
Propiedade do albergue: Concello de Portugalete
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Portugalete
Persoa encargada de atender o albergue: Departamento de Promoción Económica e Emprego - Turismo do Concello de Portugalete
Observacións: Albergue habilitado nos meses de Xuño, Xullo, Agosto e Setembro no Polideportivo Zubi Alde entrada por rúa Pedro Heredia. Dispoñen de credenciais.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 8
Etapa de Bilbao a Portugalete
km 19,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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