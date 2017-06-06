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Camiño do Norte Etapa de Bilbao a Portugalete

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Albergue de peregrinos de Portugalete

Dispoñible sen conexión
245
0
Albergue de portugalete

Polideportivo Zubi Alde (entrada por Rúa Pedro Heredia)
Portugalete

94 472 93 20, 94 472 93 14

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Portugalete

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Portugalete

Persoa encargada de atender o albergue: Departamento de Promoción Económica e Emprego - Turismo do Concello de Portugalete

Observacións: Albergue habilitado nos meses de Xuño, Xullo, Agosto e Setembro no Polideportivo Zubi Alde entrada por rúa Pedro Heredia. Dispoñen de credenciais.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Bilbao a Portugalete Etapa 8

Etapa de Bilbao a Portugalete

km 19,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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