Albergue de peregrinos de Portugalete

Propiedade do albergue: Concello de Portugalete

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Portugalete

Persoa encargada de atender o albergue: Departamento de Promoción Económica e Emprego - Turismo do Concello de Portugalete

Observacións: Albergue habilitado nos meses de Xuño, Xullo, Agosto e Setembro no Polideportivo Zubi Alde entrada por rúa Pedro Heredia. Dispoñen de credenciais.