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Iparraldeko Bidea Bilbotik Portugaleterako etapa

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Portugaleteko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
245
0
Albergue de portugalete

Zubi Alde kiroldegia (sarrera Pedro Heredia kaletik)
Portugalete

94 472 93 20, 94 472 93 14

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Portugaleteko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Portugaleteko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Portugaleteko Udaleko Lan eta Ekonomi Sustapen Saila - Turismoa

Oharrak: Ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean Pedro Heredia kaletik sartzen den Zubi Alde kiroldegian prestatutako aterpetxea. Kredentzialak dituzte.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Bilbotik Portugaleterako etapa Etapa 8

Bilbotik Portugaleterako etapa

km 19,7
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Portugaleteko erromesen aterpetxea

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