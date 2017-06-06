Iparraldeko Bidea Bilbotik Portugaleterako etapa
Zubi Alde kiroldegia (sarrera Pedro Heredia kaletik)
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Portugaleteko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2450
Zubi Alde kiroldegia (sarrera Pedro Heredia kaletik)
Portugalete
Aterpetxearen jabegoa: Portugaleteko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Portugaleteko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Portugaleteko Udaleko Lan eta Ekonomi Sustapen Saila - Turismoa
Oharrak: Ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean Pedro Heredia kaletik sartzen den Zubi Alde kiroldegian prestatutako aterpetxea. Kredentzialak dituzte.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 8
Bilbotik Portugaleterako etapa
km 19,7
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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