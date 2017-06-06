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Camino del Norte Etapa de Bilbao a Portugalete

Albergue de peregrinos de Portugalete

Disponible sin conexión
278
28
Albergue de portugalete

Polideportivo Zubi Alde (entrada por Calle Pedro Heredia)
Portugalete

94 472 93 20, 94 472 93 14

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Portugalete

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Portugalete

Persona encargada de atender el albergue: Departamento de Promoción Económica y Empleo - Turismo del Ayuntamiento de Portugalete

Observaciones: Albergue habilitado en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre en el Polideportivo Zubi Alde entrada por calle Pedro Heredia. Disponen de credenciales.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Bilbao a Portugalete Etapa 8

Etapa de Bilbao a Portugalete

km 19,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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