Camino del Norte Etapa de Bilbao a Portugalete
Polideportivo Zubi Alde (entrada por Calle Pedro Heredia)
Albergue de peregrinos de Portugalete
Disponible sin conexión
27828
Polideportivo Zubi Alde (entrada por Calle Pedro Heredia)
Portugalete
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Portugalete
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Portugalete
Persona encargada de atender el albergue: Departamento de Promoción Económica y Empleo - Turismo del Ayuntamiento de Portugalete
Observaciones: Albergue habilitado en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre en el Polideportivo Zubi Alde entrada por calle Pedro Heredia. Disponen de credenciales.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 8
Etapa de Bilbao a Portugalete
km 19,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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