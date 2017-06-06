Camí del Nord Etapa de Bilbao a Portugalete
Poliesportiu Zubi Alde (entrada per Carrer Pedro Heredia)
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Alberg de pelegrins de Portugalete
Disponible sense connexió
2450
Poliesportiu Zubi Alde (entrada per Carrer Pedro Heredia)
Portugalete
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Portugalete
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Portugalete
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Departament de Promoció Econòmica i Ocupació - Turisme de l'Ajuntament de Portugalete
Observacions: Alberg habilitat en els mesos de Juny, Juliol, Agost i Setembre en el Poliesportiu Zubi Alde entrada per carrer Pedro Heredia. Disposen de credencials.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 8
Etapa de Bilbao a Portugalete
km 19,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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