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Camí del Nord Etapa de Bilbao a Portugalete

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Alberg de pelegrins de Portugalete

Disponible sense connexió
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Albergue de portugalete

Poliesportiu Zubi Alde (entrada per Carrer Pedro Heredia)
Portugalete

94 472 93 20, 94 472 93 14

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Portugalete

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Portugalete

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Departament de Promoció Econòmica i Ocupació - Turisme de l'Ajuntament de Portugalete

Observacions: Alberg habilitat en els mesos de Juny, Juliol, Agost i Setembre en el Poliesportiu Zubi Alde entrada per carrer Pedro Heredia. Disposen de credencials.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Bilbao a Portugalete Etapa 8

Etapa de Bilbao a Portugalete

km 19,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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