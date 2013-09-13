Camiño Inglés Etapa de Neda a Pontedeume
Rúa do Peirao, xunto ao embarcadoiro deportivo
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Albergue de Peregrinos de Pontedeume
Dispoñible sen conexión
1550
Rúa do Peirao, xunto ao embarcadoiro deportivo
Pontedeume (A Coruña)
Propiedade do albergue: Municipal. Concello
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Pontedeume Concello
Persoa encargada de atender o albergue: de Pontedeume Miguel e persoal municipal
Observacións: Albergue habilitado nun antigo almacén de pescadores con magníficas vistas da desembocadura do Eume e a ría de Ares.
Camiño Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 2
Etapa de Neda a Pontedeume
km 16,0
Tempo 04H 00’
Dificultade media
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