Albergue de Peregrinos de Pontedeume

Propiedade do albergue: Municipal. Concello

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Pontedeume Concello

Persoa encargada de atender o albergue: de Pontedeume Miguel e persoal municipal

Observacións: Albergue habilitado nun antigo almacén de pescadores con magníficas vistas da desembocadura do Eume e a ría de Ares.