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Camiño Inglés Etapa de Neda a Pontedeume

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Albergue de Peregrinos de Pontedeume

Dispoñible sen conexión
155
0
Albergue de peregrinos de pontedeume

Rúa do Peirao, xunto ao embarcadoiro deportivo
Pontedeume (A Coruña)

682 469 004, 626 352 069, 981 43 30 39 (Información)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal. Concello

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Pontedeume Concello

Persoa encargada de atender o albergue: de Pontedeume Miguel e persoal municipal

Observacións: Albergue habilitado nun antigo almacén de pescadores con magníficas vistas da desembocadura do Eume e a ría de Ares.

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Neda a Pontedeume Etapa 2

Etapa de Neda a Pontedeume

km 16,0
Tempo 04H 00’
Dificultade media
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