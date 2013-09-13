Bide Ingelesa Neda eta Pontedeume arteko etapa
Kaiko kalea, kirol-ontziralekuaren ondoan
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Erromes Ponteko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1540
Kaiko kalea, kirol-ontziralekuaren ondoan
Pontea (A Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Udalarena. Pontede de ume elkartea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pontede de ume elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miguel eta udaleko langileak
Oharrak: Arrantzaleen biltegi zahar batean girotutako aterpetxea, Eume ibaiaren bokaleko eta Areseko itsasadarreko bista ederrekin.
Bide ingelesa
Etapak 7
km 154,7
Etapa 2
Neda eta Pontedeume arteko etapa
km 16,0
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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