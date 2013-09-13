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Bide Ingelesa Neda eta Pontedeume arteko etapa

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Erromes Ponteko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
154
0
Albergue de peregrinos de pontedeume

Kaiko kalea, kirol-ontziralekuaren ondoan
Pontea (A Coruña)

682 469 004, 626 352 069, 981 43 30 39 (Informazioa)

turismo. [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalarena. Pontede de ume elkartea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pontede de ume elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Miguel eta udaleko langileak

Oharrak: Arrantzaleen biltegi zahar batean girotutako aterpetxea, Eume ibaiaren bokaleko eta Areseko itsasadarreko bista ederrekin.

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7
Neda eta Pontedeume arteko etapa Etapa 2

Neda eta Pontedeume arteko etapa

km 16,0
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Erromes Ponteko aterpetxea

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