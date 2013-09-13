Camí Anglès Etapa de Neda a Pontedeume
Calli del Moll, al costat de l'embarcadero esportiu
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Alberg de Pelegrins de Pontedeume
Disponible sense connexió
1610
Calli del Moll, al costat de l'embarcadero esportiu
Pontedeume (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Municipal. Concello de Pontedeume
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Pontedeume
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel i personal municipal
Observacions: Alberg habilitat en un antic magatzem de pescadors amb magnífiques vistes de la desembocadura de l'Eume i la ria de Llauris.
Camí Anglès
Etapes 7
km 155,2
Etapa 2
Etapa de Neda a Pontedeume
km 16,0
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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