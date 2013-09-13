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Camí Anglès Etapa de Neda a Pontedeume

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Alberg de Pelegrins de Pontedeume

Disponible sense connexió
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Albergue de peregrinos de pontedeume

Calli del Moll, al costat de l'embarcadero esportiu
Pontedeume (la Corunya)

682 469 004, 626 352 069, 981 43 30 39 (Informació)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal. Concello de Pontedeume

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Pontedeume

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel i personal municipal

Observacions: Alberg habilitat en un antic magatzem de pescadors amb magnífiques vistes de la desembocadura de l'Eume i la ria de Llauris.

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2
Etapa de Neda a Pontedeume Etapa 2

Etapa de Neda a Pontedeume

km 16,0
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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