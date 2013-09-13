Camino Inglés Etapa de Neda a Pontedeume
Calle del Muelle, junto al embarcadero deportivo
Albergue de Peregrinos de Pontedeume
Disponible sin conexión
27154
Calle del Muelle, junto al embarcadero deportivo
Pontedeume (A Coruña)
Propiedad del albergue: Municipal. Concello de Pontedeume
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Pontedeume
Persona encargada de atender el albergue: Miguel y personal municipal
Observaciones: Albergue habilitado en un antiguo almacén de pescadores con magníficas vistas de la desembocadura del Eume y la ría de Ares.
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 2
Etapa de Neda a Pontedeume
km 16,0
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos