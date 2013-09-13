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Camino Inglés Etapa de Neda a Pontedeume

Albergue de Peregrinos de Pontedeume

Disponible sin conexión
271
54
Albergue de peregrinos de pontedeume

Calle del Muelle, junto al embarcadero deportivo
Pontedeume (A Coruña)

682 469 004, 626 352 069, 981 43 30 39 (Información)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal. Concello de Pontedeume

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Pontedeume

Persona encargada de atender el albergue: Miguel y personal municipal

Observaciones: Albergue habilitado en un antiguo almacén de pescadores con magníficas vistas de la desembocadura del Eume y la ría de Ares.

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Neda a Pontedeume Etapa 2

Etapa de Neda a Pontedeume

km 16,0
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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