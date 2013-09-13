Albergue de Peregrinos de Pontedeume

Propiedad del albergue: Municipal. Concello de Pontedeume

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Pontedeume

Persona encargada de atender el albergue: Miguel y personal municipal

Observaciones: Albergue habilitado en un antiguo almacén de pescadores con magníficas vistas de la desembocadura del Eume y la ría de Ares.