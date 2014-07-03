Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue de peregrinos de Padrón

Dispoñible sen conexión
179
0
Albergue de padron

C/ Costanilla da Carmen, s/n
Padrón

673 656 173

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Mari Carmen

Observacións:

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padrón Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padrón

km 18,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue de peregrinos de Padrón

Ver todo

Envía túas fotografías!