Camiño Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón
C/ Costanilla da Carmen, s/n
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Albergue de peregrinos de Padrón
Dispoñible sen conexión
1790
C/ Costanilla da Carmen, s/n
Padrón
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Mari Carmen
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
km 18,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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