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Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró

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Alberg de pelegrins de Padró

Disponible sense connexió
179
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Albergue de padron

C/ Costanilla del Carmen, s/n
Padró

673 656 173

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Carmen

Observacions:

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padró Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padró

km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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