Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró
C/ Costanilla del Carmen, s/n
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Alberg de pelegrins de Padró
Disponible sense connexió
1790
C/ Costanilla del Carmen, s/n
Padró
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Carmen
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padró
km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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