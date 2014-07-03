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Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa

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Erroldako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
179
0
Albergue de padron

Costanilla del Carmen kalea, z/g
Errolda

673 656 173

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Carmen

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Caldas de Reisetik Padronera etapa Etapa 5

Caldas de Reisetik Padronera etapa

km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Erroldako erromesen aterpetxea

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