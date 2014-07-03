Camino Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón
C/ Costanilla del Carmen, s/n
Albergue de peregrinos de Padrón
Disponible sin conexión
19345
C/ Costanilla del Carmen, s/n
Padrón
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Mari Carmen
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
km 18,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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