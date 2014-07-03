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Camino Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón

Albergue de peregrinos de Padrón

Disponible sin conexión
193
45
Albergue de padron

C/ Costanilla del Carmen, s/n
Padrón

673 656 173

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Mari Carmen

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padrón Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padrón

km 18,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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