Camiño Baztanés Etapa de Berroeta a Olagüe
Casa parroquial, xunto á igrexa de San Juan Bautista
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Albergue de Peregrinos de Olagüe
Dispoñible sen conexión
570
Casa parroquial, xunto á igrexa de San Juan Bautista
Olagüe (Navarra)
Propiedade do albergue: Arcebispado de Pamplona
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Urdax-Baztán
Persoa encargada de atender o albergue: Maria
Observacións: Para recoller as chaves chamar a 679859371
Camiño Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 5
Etapa de Berroeta a Olagüe
km 20,4
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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