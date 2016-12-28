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Camiño Baztanés Etapa de Berroeta a Olagüe

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Albergue de Peregrinos de Olagüe

Dispoñible sen conexión
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Albergue de olagüe

Casa parroquial, xunto á igrexa de San Juan Bautista
Olagüe (Navarra)

679859371

[email protected]

Propiedade do albergue: Arcebispado de Pamplona

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Urdax-Baztán

Persoa encargada de atender o albergue: Maria

Observacións: Para recoller as chaves chamar a 679859371

Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Berroeta a Olagüe Etapa 5

Etapa de Berroeta a Olagüe

km 20,4
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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