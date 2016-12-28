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Camino Baztanés Etapa de Berroeta a Olagüe

Albergue de Peregrinos de Olagüe

Disponible sin conexión
68
28
Albergue de olagüe

Casa parroquial, junto a la iglesia de San Juan Bautista
Olagüe (Navarra)

679859371

[email protected]

Propiedad del albergue: Arzobispado de Pamplona

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax-Baztán

Persona encargada de atender el albergue: Maria

Observaciones: Para recoger las llaves llamar a 679859371

Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Berroeta a Olagüe Etapa 5

Etapa de Berroeta a Olagüe

km 20,4
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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