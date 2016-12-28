Albergue de Peregrinos de Olagüe

Casa parroquial, junto a la iglesia de San Juan Bautista

Olagüe (Navarra) 679859371 [email protected]

Propiedad del albergue: Arzobispado de Pamplona

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax-Baztán

Persona encargada de atender el albergue: Maria

Observaciones: Para recoger las llaves llamar a 679859371