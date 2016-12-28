Camino Baztanés Etapa de Berroeta a Olagüe
Casa parroquial, junto a la iglesia de San Juan Bautista
Albergue de Peregrinos de Olagüe
Disponible sin conexión
6828
Casa parroquial, junto a la iglesia de San Juan Bautista
Olagüe (Navarra)
Propiedad del albergue: Arzobispado de Pamplona
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax-Baztán
Persona encargada de atender el albergue: Maria
Observaciones: Para recoger las llaves llamar a 679859371
Camino Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 5
Etapa de Berroeta a Olagüe
km 20,4
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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