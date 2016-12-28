Camí Baztanés Etapa de Berroeta a Olagüe
Casa parroquial, al costat de l'església de Sant Joan Bautista
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Alberg de Pelegrins d'Olagüe
Disponible sense connexió
580
Casa parroquial, al costat de l'església de Sant Joan Bautista
Olagüe (Navarra)
Propietat de l'alberg: Arquebisbat de Pamplona
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago en Urdax-Baztán
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maria
Observacions: Per a recollir les claus telefonar a 679859371
Camí Baztanés
Etapes 6
km 109,4
Etapa 5
Etapa de Berroeta a Olagüe
km 20,4
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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