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Camí Baztanés Etapa de Berroeta a Olagüe

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Alberg de Pelegrins d'Olagüe

Disponible sense connexió
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Albergue de olagüe

Casa parroquial, al costat de l'església de Sant Joan Bautista
Olagüe (Navarra)

679859371

[email protected]

Propietat de l'alberg: Arquebisbat de Pamplona

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago en Urdax-Baztán

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maria

Observacions: Per a recollir les claus telefonar a 679859371

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4
Etapa de Berroeta a Olagüe Etapa 5

Etapa de Berroeta a Olagüe

km 20,4
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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