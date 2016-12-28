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Baztango Bidea Etapa Berroetatik Olaguera

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Olagueko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
57
0
Albergue de olagüe

Parrokia-etxea, San Joan Bataiatzailearen elizaren ondoan
Olague (Nafarroa)

679859371

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Iruñeko artzapezpikutza

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santiago Bidearen Lagunen Elkartea Urdax-Baztanen

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria

Oharrak: Giltzak jasotzeko, deitu 679859371 telefono-zenbakira

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3
Etapa Berroetatik Olaguera Etapa 5

Etapa Berroetatik Olaguera

km 20,4
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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