Baztango Bidea Etapa Berroetatik Olaguera
Parrokia-etxea, San Joan Bataiatzailearen elizaren ondoan
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Olagueko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
570
Parrokia-etxea, San Joan Bataiatzailearen elizaren ondoan
Olague (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Iruñeko artzapezpikutza
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santiago Bidearen Lagunen Elkartea Urdax-Baztanen
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria
Oharrak: Giltzak jasotzeko, deitu 679859371 telefono-zenbakira
Baztango bidea
Etapak 6
km 108,3
Etapa 5
Etapa Berroetatik Olaguera
km 20,4
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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