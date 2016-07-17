Camiño Francés Etapa de Logroño a Nájera
Na beira do Río Najerilla
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Albergue de Peregrinos de Nájera
Dispoñible sen conexión
1590
Na beira do Río Najerilla
Nájera (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación do Camiño de Santiago de Nájera
Persoa encargada de atender o albergue: José Luís Garrido e hospitaleros voluntarios da Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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