Albergue de Peregrinos de Nájera

Na beira do Río Najerilla

Nájera (A Rioxa) Non ten. Oficina de Turismo: 941 36 00 41

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación do Camiño de Santiago de Nájera

Persoa encargada de atender o albergue: José Luís Garrido e hospitaleros voluntarios da Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago

Observacións: