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Camiño Francés Etapa de Logroño a Nájera

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Albergue de Peregrinos de Nájera

Dispoñible sen conexión
159
0

Na beira do Río Najerilla
Nájera (A Rioxa)

Non ten. Oficina de Turismo: 941 36 00 41

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación do Camiño de Santiago de Nájera

Persoa encargada de atender o albergue: José Luís Garrido e hospitaleros voluntarios da Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Logroño a Nájera Etapa 8

Etapa de Logroño a Nájera

km 29,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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