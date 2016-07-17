Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara
Najerilla ibaiaren ertzean
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Erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1590
Najerilla ibaiaren ertzean
Naiera (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Naiarako Santiago Bidearen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Luis Garrido eta Santiago Bidearen Lagunen Elkarteen Espainiako Federazioko borondatezko ospitaleak
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 8
Etapa Logroñotik Naiarara
km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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