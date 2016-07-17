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Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara

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Erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
159
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Najerilla ibaiaren ertzean
Naiera (Errioxa)

Ez du. Turismo bulegoa: 941 36 00 41

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Naiarako Santiago Bidearen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Luis Garrido eta Santiago Bidearen Lagunen Elkarteen Espainiako Federazioko borondatezko ospitaleak

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa Logroñotik Naiarara Etapa 8

Etapa Logroñotik Naiarara

km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Erromesen aterpetxea

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