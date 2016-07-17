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Camí Francès Etapa de Logronyo a Nájera

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Alberg de Pelegrins de Nájera

Disponible sense connexió
162
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En la riba del Riu Najerilla
Nájera (La Rioja)

No té. Oficina de Turisme: 941 36 00 41

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació del Camí de Santiago de Nájera

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luis Garrido i hospitaleros voluntaris de la Federació Espanyola d'Associacions d'Amics del Camí de Santiago

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Logronyo a Nájera Etapa 8

Etapa de Logronyo a Nájera

km 29,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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