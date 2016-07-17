Camí Francès Etapa de Logronyo a Nájera
En la riba del Riu Najerilla
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Pelegrins de Nájera
Disponible sense connexió
1620
En la riba del Riu Najerilla
Nájera (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació del Camí de Santiago de Nájera
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luis Garrido i hospitaleros voluntaris de la Federació Espanyola d'Associacions d'Amics del Camí de Santiago
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logronyo a Nájera
km 29,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots