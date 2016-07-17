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Camino Francés Etapa de Logroño a Nájera

Albergue de Peregrinos de Nájera

Disponible sin conexión
200
161

En la orilla del Río Najerilla
Nájera (La Rioja)

No tiene. Oficina de Turismo: 941 36 00 41

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación del Camino de Santiago de Nájera

Persona encargada de atender el albergue: José Luis Garrido y hospitaleros voluntarios de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Logroño a Nájera Etapa 8

Etapa de Logroño a Nájera

km 29,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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