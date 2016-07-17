Camino Francés Etapa de Logroño a Nájera
En la orilla del Río Najerilla
Albergue de Peregrinos de Nájera
Disponible sin conexión
200161
En la orilla del Río Najerilla
Nájera (La Rioja)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación del Camino de Santiago de Nájera
Persona encargada de atender el albergue: José Luis Garrido y hospitaleros voluntarios de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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