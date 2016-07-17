Albergue de Peregrinos de Nájera

En la orilla del Río Najerilla

Nájera (La Rioja) No tiene. Oficina de Turismo: 941 36 00 41

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación del Camino de Santiago de Nájera

Persona encargada de atender el albergue: José Luis Garrido y hospitaleros voluntarios de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Observaciones: