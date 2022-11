Albergue de Peregrinos de Neda

Ou Empedrón, s/n (á entrada de Neda, pasado o río Xubia)

Neda 682623335 *

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia/Concello de Neda

Persoa encargada de atender o albergue: Vicky Fornos técnica de turismo da localidade de Neda *

Observacións: - De luns a venres: De 10:30 a 16 h. (682623335) atención presencial e oficina de información turística no albergue. *O último día de funcionamento da atención presencial na oficina será o 27 de outubro.- De luns a venres de 16:00 a 20 h.; fins de semana e festivos de 10:30 a 20 h.: chamar ao teléfono 659684435, onde a persoa encargada do albergue indicará como entrar e dirá a hora á que os peregrinos deben estar no albergue para rexistrarse, pagar e selar a credencial.