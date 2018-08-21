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Camiño Inglés Etapa de Ferrol a Neda

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Albergue de Peregrinos de Neda

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de neda

Ou Empedrón, s/n (á entrada de Neda, pasado o río Xubia)
Neda

659684435

[email protected]

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia/Concello de Neda

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal Concello de Neda

Observacións: - De luns a venres: De 10:30 a 16 h. (682623335) atención presencial e oficina de información turística no albergue. *O último día de funcionamento da atención presencial na oficina será o 27 de outubro.- De luns a venres de 16:00 a 20 h.; fins de semana e festivos de 10:30 a 20 h.: chamar ao teléfono 659684435, onde a persoa encargada do albergue indicará como entrar e dirá a hora á que os peregrinos deben estar no albergue para rexistrarse, pagar e selar a credencial.

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Ferrol a Neda Etapa 1

Etapa de Ferrol a Neda

km 15,0
Tempo 03H 50’
Dificultade media
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