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Albergue de Peregrinos de Neda
Ou Empedrón, s/n (á entrada de Neda, pasado o río Xubia)
Neda
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia/Concello de Neda
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal Concello de Neda
Observacións: - De luns a venres: De 10:30 a 16 h. (682623335) atención presencial e oficina de información turística no albergue. *O último día de funcionamento da atención presencial na oficina será o 27 de outubro.- De luns a venres de 16:00 a 20 h.; fins de semana e festivos de 10:30 a 20 h.: chamar ao teléfono 659684435, onde a persoa encargada do albergue indicará como entrar e dirá a hora á que os peregrinos deben estar no albergue para rexistrarse, pagar e selar a credencial.
Camiño Inglés
Etapa de Ferrol a Neda
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