Albergue de Peregrinos de Neda

O Empedrón, s/n (a la entrada de Neda, pasado el río Xubia)

Neda 659684435 [email protected]

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia/Concello de Neda

Persona encargada de atender el albergue: Personal Concello de Neda

Observaciones: - De lunes a viernes: De 10:30 a 16 h. (682623335) atención presencial y oficina de información turística en el albergue. *El último día de funcionamiento de la atención presencial en la oficina será el 27 de octubre. - De lunes a viernes de 16:00 a 20 h.; fines de semana y festivos de 10:30 a 20 h.: llamar al teléfono 659684435, donde la persona encargada del albergue indicará cómo entrar y dirá la hora a la que los peregrinos deben estar en el albergue para registrarse, pagar y sellar la credencial.