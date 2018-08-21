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Camino Inglés Etapa de Ferrol a Neda

Albergue de Peregrinos de Neda

Disponible sin conexión
310
53
Albergue de peregrinos de neda

O Empedrón, s/n (a la entrada de Neda, pasado el río Xubia)
Neda

659684435

[email protected]

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia/Concello de Neda

Persona encargada de atender el albergue: Personal Concello de Neda

Observaciones: - De lunes a viernes: De 10:30 a 16 h. (682623335) atención presencial y oficina de información turística en el albergue. *El último día de funcionamiento de la atención presencial en la oficina será el 27 de octubre. - De lunes a viernes de 16:00 a 20 h.; fines de semana y festivos de 10:30 a 20 h.: llamar al teléfono 659684435, donde la persona encargada del albergue indicará cómo entrar y dirá la hora a la que los peregrinos deben estar en el albergue para registrarse, pagar y sellar la credencial.

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Ferrol a Neda Etapa 1

Etapa de Ferrol a Neda

km 15,0
Tiempo 03H 50’
Dificultad Media
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