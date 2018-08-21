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Camí Anglès Etapa de Ferrol a Neda

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Alberg de Pelegrins de Neda

Disponible sense connexió
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Albergue de peregrinos de neda

O Empedrón, s/n (a l'entrada de Neda, passat el riu Xubia)
Neda

659684435

[email protected]

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia/Concello de Neda

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal Concello de Neda

Observacions: - De dilluns a divendres: De 10.30 a 16 h. (682623335) atenció presencial i oficina d'informació turística en l'alberg. *L'últim dia de funcionament de l'atenció presencial en l'oficina serà el 27 d'octubre.- De dilluns a divendres de 16.00 a 20 h.; caps de setmana i festius de 10.30 a 20 h.: trucar al telèfon 659684435, on la persona encarregada de l'alberg indicarà com entrar i dirà l'hora a la qual els pelegrins han d'estar en l'alberg per a registrar-se, pagar i segellar la credencial.

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2
Etapa de Ferrol a Neda Etapa 1

Etapa de Ferrol a Neda

km 15,0
Temps 03H 50’
Dificultat mitjana
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