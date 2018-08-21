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Bide Ingelesa Ferrol-Neda etapa

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Nedako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
184
0
Albergue de peregrinos de neda

O Empedron, z/g (Nedaren sarreran, Xubia ibaia igaro ondoren)
Neda

659684435

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta/Concello de Neda

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nedako Concello langileak

Oharrak: - Astelehenetik ostiralera: 10:30etik 16:00etara. (682623335) aurrez aurreko arreta eta informazio turistikoaren bulegoa aterpetxean. *Bulegoko arreta presentzialaren azken eguna urriaren 27a izango da. - Astelehenetik ostiralera, 16:00etatik 20:00etara; asteburu eta jaiegunetan, 10:30etik 20:00etara: 659684435 telefonora deitu. Bertan, aterpetxearen arduradunak adieraziko du nola sartu eta zer ordutan egon behar duten erromesek aterpetxean, kredentziala erregistratu, ordaindu eta zigilatzeko.

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7
Ferrol-Neda etapa Etapa 1

Ferrol-Neda etapa

km 15,0
Denbora 03H 50’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Nedako erromesen aterpetxea

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