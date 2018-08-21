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Nedako erromesen aterpetxea
O Empedron, z/g (Nedaren sarreran, Xubia ibaia igaro ondoren)
Neda
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta/Concello de Neda
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nedako Concello langileak
Oharrak: - Astelehenetik ostiralera: 10:30etik 16:00etara. (682623335) aurrez aurreko arreta eta informazio turistikoaren bulegoa aterpetxean. *Bulegoko arreta presentzialaren azken eguna urriaren 27a izango da. - Astelehenetik ostiralera, 16:00etatik 20:00etara; asteburu eta jaiegunetan, 10:30etik 20:00etara: 659684435 telefonora deitu. Bertan, aterpetxearen arduradunak adieraziko du nola sartu eta zer ordutan egon behar duten erromesek aterpetxean, kredentziala erregistratu, ordaindu eta zigilatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak