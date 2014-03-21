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Albergue de Peregrinos de Navarrete
Rúa San Juan s/n
Navarrete (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Rioxana de Amigos do Camiño de Santiago
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións: A sede da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago da Rioxa atópase en Logroño, na Ruavieja, 46 baixo. Dan información sobre o Camiño e expiden credenciais.
Camiño Francés
Etapa de Logroño a Nájera
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