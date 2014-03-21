Albergue de Peregrinos de Navarrete
Calle San Juan s/n
Navarrete (La Rioja)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones: Desde el 1 de mayo de 2023, ha quedado suprimido el sistema de reservas; las plazas se irán cubriendo según vayan llegando los Peregrinos. El servicio de transporte de mochilas sigue activo si bien nos se recogerán maletas. Después de la pandemia volvemos al servicio al Peregrino en la acogida tradicional. La sede de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de La Rioja se encuentra en Logroño, en la Ruavieja, 46 bajo. Dan información sobre el Camino y expiden credenciales.
Camino Francés
Etapa de Logroño a Nájera
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