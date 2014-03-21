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Camino Francés Etapa de Logroño a Nájera

Albergue de Peregrinos de Navarrete

Disponible sin conexión
138
88
Albergue de peregrinos de navarrete

Calle San Juan s/n
Navarrete (La Rioja)

941 44 07 22 y 672 247 328

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: Desde el 1 de mayo de 2023, ha quedado suprimido el sistema de reservas; las plazas se irán cubriendo según vayan llegando los Peregrinos. El servicio de transporte de mochilas sigue activo si bien nos se recogerán maletas. Después de la pandemia volvemos al servicio al Peregrino en la acogida tradicional. La sede de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de La Rioja se encuentra en Logroño, en la Ruavieja, 46 bajo. Dan información sobre el Camino y expiden credenciales.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Logroño a Nájera Etapa 8

Etapa de Logroño a Nájera

km 29,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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