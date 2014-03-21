Albergue de Peregrinos de Navarrete

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: Desde el 1 de mayo de 2023, ha quedado suprimido el sistema de reservas; las plazas se irán cubriendo según vayan llegando los Peregrinos. El servicio de transporte de mochilas sigue activo si bien nos se recogerán maletas. Después de la pandemia volvemos al servicio al Peregrino en la acogida tradicional. La sede de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de La Rioja se encuentra en Logroño, en la Ruavieja, 46 bajo. Dan información sobre el Camino y expiden credenciales.