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Alberg de Pelegrins de Navarrete
Carrer Sant Joan s/n
Navarrete (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació De La Rioja d'Amics del Camí de Santiago
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions: La seu de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de La Rioja es troba en Logronyo, en la Ruavieja, 46 baix. Fan informació sobre el Camí i expedeixen credencials.
Camí Francès
Etapa de Logronyo a Nájera
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