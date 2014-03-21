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Camí Francès Etapa de Logronyo a Nájera

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Alberg de Pelegrins de Navarrete

Disponible sense connexió
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Albergue de peregrinos de navarrete

Carrer Sant Joan s/n
Navarrete (La Rioja)

941 44 07 22 i 672 247 328

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació De La Rioja d'Amics del Camí de Santiago

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions: La seu de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de La Rioja es troba en Logronyo, en la Ruavieja, 46 baix. Fan informació sobre el Camí i expedeixen credencials.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Logronyo a Nájera Etapa 8

Etapa de Logronyo a Nájera

km 29,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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