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Navarreteko erromesen aterpetxea
San Juan kalea z/g
Navarrete (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Errioxako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak: 2023ko maiatzaren 1az geroztik, erreserba-sistema kendu egin da; plazak erromesek heldu ahala beteko dira. Motxilak garraiatzeko zerbitzua aktibo dago, baina maletak jasoko ditugu. Pandemiaren ondoren, erromesaren zerbitzura itzuliko gara, harrera tradizionalean. Errioxako Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartearen egoitza Logroñon dago, Ruaviejan, 46 behean. Bideari buruzko informazioa ematen dute eta egiaztagiriak ematen dituzte.
Bide frantsesa
Etapa Logroñotik Naiarara
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak