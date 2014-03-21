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Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara

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Navarreteko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
115
0
Albergue de peregrinos de navarrete

San Juan kalea z/g
Navarrete (Errioxa)

941 44 07 22 eta 672 247 328

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Errioxako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak

Oharrak: 2023ko maiatzaren 1az geroztik, erreserba-sistema kendu egin da; plazak erromesek heldu ahala beteko dira. Motxilak garraiatzeko zerbitzua aktibo dago, baina maletak jasoko ditugu. Pandemiaren ondoren, erromesaren zerbitzura itzuliko gara, harrera tradizionalean. Errioxako Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartearen egoitza Logroñon dago, Ruaviejan, 46 behean. Bideari buruzko informazioa ematen dute eta egiaztagiriak ematen dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa Logroñotik Naiarara Etapa 8

Etapa Logroñotik Naiarara

km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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