Via da Prata Etapa de Zamora a Montamarta
Ao pé da N-630, pasado o punto quilométrico 261 da N-630
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de peregrinos de Montamarta
Dispoñible sen conexión
810
Ao pé da N-630, pasado o punto quilométrico 261 da N-630
Montamarta (Zamora)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Montamarta
Persoa encargada de atender o albergue: Benjamín Hernández Neto
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 21
Etapa de Zamora a Montamarta
km 18,5
Tempo 04H 45’
Dificultade baixa
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo