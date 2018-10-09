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Via da Prata Etapa de Zamora a Montamarta

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Albergue de peregrinos de Montamarta

Dispoñible sen conexión
81
0
Albergue de montamarta

Ao pé da N-630, pasado o punto quilométrico 261 da N-630
Montamarta (Zamora)

980 550 112, 685 104 808

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Montamarta

Persoa encargada de atender o albergue: Benjamín Hernández Neto

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Zamora a Montamarta Etapa 21

Etapa de Zamora a Montamarta

km 18,5
Tempo 04H 45’
Dificultade baixa
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