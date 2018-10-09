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Via de la Plata Etapa de Zamora a Montamarta

Albergue de peregrinos de Montamarta

Disponible sin conexión
91
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Albergue de montamarta

Al pie de la N-630, pasado el punto kilométrico 261 de la N-630
Montamarta (Zamora)

980 550 112, 685 104 808

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Montamarta

Persona encargada de atender el albergue: Benjamín Hernández Nieto

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Zamora a Montamarta Etapa 21

Etapa de Zamora a Montamarta

km 18,5
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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