Via de la Plata Etapa de Zamora a Montamarta
Al pie de la N-630, pasado el punto kilométrico 261 de la N-630
Albergue de peregrinos de Montamarta
Disponible sin conexión
9139
Al pie de la N-630, pasado el punto kilométrico 261 de la N-630
Montamarta (Zamora)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Montamarta
Persona encargada de atender el albergue: Benjamín Hernández Nieto
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 21
Etapa de Zamora a Montamarta
km 18,5
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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