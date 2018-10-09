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Zilarraren Bidea Zamoratik Montamartarako etapa

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Montamartako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
81
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Albergue de montamarta

N-630 errepidearen oinean, N-630 errepideko 261. kilometro-puntua igarota
Montamarta (Zamora)

980 550 112, 685 104 808

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Montamartako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Benjamin Hernández Nieto

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Zamoratik Montamartarako etapa Etapa 21

Zamoratik Montamartarako etapa

km 18,5
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Montamartako erromesen aterpetxea

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