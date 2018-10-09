Zilarraren Bidea Zamoratik Montamartarako etapa
N-630 errepidearen oinean, N-630 errepideko 261. kilometro-puntua igarota
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Montamartako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
810
N-630 errepidearen oinean, N-630 errepideko 261. kilometro-puntua igarota
Montamarta (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Montamartako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Benjamin Hernández Nieto
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 21
Zamoratik Montamartarako etapa
km 18,5
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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