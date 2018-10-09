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Via de la Plata Etapa de Zamora a Montamarta

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Alberg de pelegrins de Montamarta

Disponible sense connexió
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Albergue de montamarta

Al peu de la N-630, passat el punt quilomètric 261 de la N-630
Montamarta (Zamora)

980 550 112, 685 104 808

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Montamarta

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Benjamí Hernández Nieto

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Zamora a Montamarta Etapa 21

Etapa de Zamora a Montamarta

km 18,5
Temps 04H 45’
Dificultat baixa
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