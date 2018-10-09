Via de la Plata Etapa de Zamora a Montamarta
Al peu de la N-630, passat el punt quilomètric 261 de la N-630
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Alberg de pelegrins de Montamarta
Disponible sense connexió
810
Al peu de la N-630, passat el punt quilomètric 261 de la N-630
Montamarta (Zamora)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Montamarta
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Benjamí Hernández Nieto
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 21
Etapa de Zamora a Montamarta
km 18,5
Temps 04H 45’
Dificultat baixa
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