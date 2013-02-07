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Camiño Francés Etapa de Sangüesa a Monreal

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Albergue de Peregrinos de Monreal

Dispoñible sen conexión
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Albergue de Monreal

C/ da Corte
Monreal (Navarra)

690024801

Propiedade do albergue: Concello de Monreal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Monreal

Persoa encargada de atender o albergue: Eleonora Petkova

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sangüesa a Monreal Etapa 5 por Somport

Etapa de Sangüesa a Monreal

km 27,3
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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