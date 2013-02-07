Bide Frantsesa Zangozatik Eloko etapa
La Corte kalea
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Eloko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
780
La Corte kalea
Monreal (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Eloko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Eloko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Petkova Eleonora
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 5 Somportetik
Zangozatik Eloko etapa
km 27,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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