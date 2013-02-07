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Bide Frantsesa Zangozatik Eloko etapa

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Eloko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
78
0
Albergue de Monreal

La Corte kalea
Monreal (Nafarroa)

690024801

Aterpetxearen jabegoa: Eloko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Eloko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Petkova Eleonora

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zangozatik Eloko etapa Etapa 5 Somportetik

Zangozatik Eloko etapa

km 27,3
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Eloko erromesen aterpetxea

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