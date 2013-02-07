Camino Francés Etapa de Sangüesa a Monreal
C/ de la Corte
Albergue de Peregrinos de Monreal
Disponible sin conexión
8656
C/ de la Corte
Monreal (Navarra)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Monreal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Monreal
Persona encargada de atender el albergue: Eleonora Petkova
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5 por Somport
Etapa de Sangüesa a Monreal
km 27,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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