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Camino Francés Etapa de Sangüesa a Monreal

Albergue de Peregrinos de Monreal

Disponible sin conexión
86
56
Albergue de Monreal

C/ de la Corte
Monreal (Navarra)

690024801

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Monreal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Monreal

Persona encargada de atender el albergue: Eleonora Petkova

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sangüesa a Monreal Etapa 5 por Somport

Etapa de Sangüesa a Monreal

km 27,3
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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