Camí Francès Etapa de Sangüesa a Monreal
C/ de la Cort
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Alberg de Pelegrins de Monreal
Disponible sense connexió
780
C/ de la Cort
Monreal (Navarra)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Monreal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Monreal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eleonora Petkova
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 5 per Somport
Etapa de Sangüesa a Monreal
km 27,3
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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