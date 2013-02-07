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Camí Francès Etapa de Sangüesa a Monreal

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Alberg de Pelegrins de Monreal

Disponible sense connexió
78
0
Albergue de Monreal

C/ de la Cort
Monreal (Navarra)

690024801

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Monreal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Monreal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eleonora Petkova

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sangüesa a Monreal Etapa 5 per Somport

Etapa de Sangüesa a Monreal

km 27,3
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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