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Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño

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Albergue de Peregrinos de Logroño

Dispoñible sen conexión
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03 albergue de peregrinos de logrono

Rua Vella, 32
Logroño (A Rioxa)

941 248 686

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Logroño

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Desde o 1 de abril de 2012 a Asociación Rioxana de Amigos do Camiño de Santiago

Persoa encargada de atender o albergue: Asociación Rioxana de Amigos do Camiño de Santiago

Observacións: Admítese reserva e hai servizo de transporte de mochilas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres do Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres do Río a Logroño

km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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