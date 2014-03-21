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Albergue de Peregrinos de Logroño
Rua Vella, 32
Logroño (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Concello de Logroño
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Desde o 1 de abril de 2012 a Asociación Rioxana de Amigos do Camiño de Santiago
Persoa encargada de atender o albergue: Asociación Rioxana de Amigos do Camiño de Santiago
Observacións: Admítese reserva e hai servizo de transporte de mochilas.
Camiño Francés
Etapa de Torres do Río a Logroño
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