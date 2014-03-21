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Logroñoko erromesen aterpetxea
Rua Zaharra, 32
Logroño (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Logroñoko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: 2012ko apirilaren 1etik aurrera, Errioxako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Errioxako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Oharrak: 2023ko maiatzaren 1az geroztik, erreserba-sistema kendu egin da; plazak erromesek heldu ahala beteko dira. Motxilak garraiatzeko zerbitzua aktibo dago, baina maletak jasoko ditugu. Pandemiaren ondoren, erromesaren zerbitzura itzuliko gara, harrera tradizionalean.
Bide frantsesa
Torres del Ríotik Logroñorako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak