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Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa

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Logroñoko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
163
0
03 albergue de peregrinos de logrono

Rua Zaharra, 32
Logroño (Errioxa)

941 248 686

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Logroñoko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: 2012ko apirilaren 1etik aurrera, Errioxako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Errioxako Santiago Bidearen Lagunen Elkartea

Oharrak: 2023ko maiatzaren 1az geroztik, erreserba-sistema kendu egin da; plazak erromesek heldu ahala beteko dira. Motxilak garraiatzeko zerbitzua aktibo dago, baina maletak jasoko ditugu. Pandemiaren ondoren, erromesaren zerbitzura itzuliko gara, harrera tradizionalean.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Torres del Ríotik Logroñorako etapa Etapa 7

Torres del Ríotik Logroñorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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