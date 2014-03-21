Albergue de Peregrinos de Logroño

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Logroño

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Desde el 1 de abril de 2012 la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago

Observaciones: Desde el 1 de mayo de 2023, ha quedado suprimido el sistema de reservas; las plazas se irán cubriendo según vayan llegando los Peregrinos. El servicio de transporte de mochilas sigue activo si bien nos se recogerán maletas. Después de la pandemia volvemos al servicio al Peregrino en la acogida tradicional.