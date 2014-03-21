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Camino Francés Etapa de Torres del Río a Logroño

Albergue de Peregrinos de Logroño

Disponible sin conexión
181
233
03 albergue de peregrinos de logrono

Rua Vieja, 32
Logroño (La Rioja)

941 248 686

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Logroño

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Desde el 1 de abril de 2012 la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago

Observaciones: Desde el 1 de mayo de 2023, ha quedado suprimido el sistema de reservas; las plazas se irán cubriendo según vayan llegando los Peregrinos. El servicio de transporte de mochilas sigue activo si bien nos se recogerán maletas. Después de la pandemia volvemos al servicio al Peregrino en la acogida tradicional.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Torres del Río a Logroño Etapa 7

Etapa de Torres del Río a Logroño

km 20,0
Tiempo 04H 40’
Dificultad Media
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