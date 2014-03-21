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Alberg de Pelegrins de Logronyo
Rua Vella, 32
Logronyo (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Logronyo
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Des de l'1 d'abril de 2012 l'Associació De La Rioja d'Amics del Camí de Santiago
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Associació De La Rioja d'Amics del Camí de Santiago
Observacions: S'admet reserva i hi ha servei de transport de motxilles.
Camí Francès
Etapa de Torres del Riu a Logronyo
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