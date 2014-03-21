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Camí Francès Etapa de Torres del Riu a Logronyo

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Alberg de Pelegrins de Logronyo

Disponible sense connexió
163
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03 albergue de peregrinos de logrono

Rua Vella, 32
Logronyo (La Rioja)

941 248 686

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Logronyo

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Des de l'1 d'abril de 2012 l'Associació De La Rioja d'Amics del Camí de Santiago

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Associació De La Rioja d'Amics del Camí de Santiago

Observacions: S'admet reserva i hi ha servei de transport de motxilles.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Torres del Riu a Logronyo Etapa 7

Etapa de Torres del Riu a Logronyo

km 20,0
Temps 04H 40’
Dificultat mitjana
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