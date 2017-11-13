Camiño Baztanés Etapa de Berroeta a Olagüe
C/ Santa Cruz, 12
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Albergue de Peregrinos de Lantz
Dispoñible sen conexión
250
C/ Santa Cruz, 12
Lantz
Propiedade do albergue: Concello de Lantz
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Amigos do Camiño de Santiago de Urdax Baztan
Persoa encargada de atender o albergue: Isabel
Observacións:
Camiño Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 5
Etapa de Berroeta a Olagüe
km 20,4
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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