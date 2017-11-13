Camino Baztanés Etapa de Berroeta a Olagüe
C/ Santa Cruz, 12
Albergue de Peregrinos de Lantz
Disponible sin conexión
5112
C/ Santa Cruz, 12
Lantz
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lantz
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Amigos del Camino de Santiago de Urdax Baztan
Persona encargada de atender el albergue: Isabel
Observaciones:
Camino Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 5
Etapa de Berroeta a Olagüe
km 20,4
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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