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Baztango Bidea Etapa Berroetatik Olaguera

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Erromesen Lantz Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
25
0
Albergue de peregrinos de lantz

Santa Cruz kalea, 12
Lantz

696 651 058

Aterpetxearen jabegoa: Lantz Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Urdaxeko Santiago Bidearen Lagunak Baztan

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel

Oharrak:

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3
Etapa Berroetatik Olaguera Etapa 5

Etapa Berroetatik Olaguera

km 20,4
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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