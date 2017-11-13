Baztango Bidea Etapa Berroetatik Olaguera
Santa Cruz kalea, 12
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Erromesen Lantz Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
250
Santa Cruz kalea, 12
Lantz
Aterpetxearen jabegoa: Lantz Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Urdaxeko Santiago Bidearen Lagunak Baztan
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel
Oharrak:
Baztango bidea
Etapak 6
km 108,3
Etapa 5
Etapa Berroetatik Olaguera
km 20,4
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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