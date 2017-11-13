Camí Baztanés Etapa de Berroeta a Olagüe
C/ Santa Creu, 12
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Alberg de Pelegrins de Lantz
Disponible sense connexió
250
C/ Santa Creu, 12
Lantz
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Lantz
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Amics del Camí de Santiago d'Urdax Baztan
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isabel
Observacions:
Camí Baztanés
Etapes 6
km 109,4
Etapa 5
Etapa de Berroeta a Olagüe
km 20,4
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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