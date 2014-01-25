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Camiño Vasco Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón

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Albergue de peregrinos de La Puebla de Arganzón

Dispoñible sen conexión
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01 albergue de peregrinos de la puebla de arganzon

C/ Cercas
Poboa de Arganzón

945 37 30 06

Propiedade do albergue: Concello de Pobóaa de Arganzón

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Pobóaa de Arganzón

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal do Concello

Observacións: Hai que acudir ao Concello de Pobóaa de Arganzón para pedir a chave

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón Etapa 6

Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón

km 18,5
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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