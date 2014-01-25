Camiño Vasco Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón
C/ Cercas
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Albergue de peregrinos de La Puebla de Arganzón
Dispoñible sen conexión
520
C/ Cercas
Poboa de Arganzón
Propiedade do albergue: Concello de Pobóaa de Arganzón
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Pobóaa de Arganzón
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal do Concello
Observacións: Hai que acudir ao Concello de Pobóaa de Arganzón para pedir a chave
Camiño Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 6
Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón
km 18,5
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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