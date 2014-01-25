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Camí Basc Etapa de Vitòria/Gasteiz a la Pobla d'Arganzón

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Alberg de pelegrins de la Pobla d'Arganzón

Disponible sense connexió
52
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01 albergue de peregrinos de la puebla de arganzon

C/ Voltes
Pobla d'Arganzón

945 37 30 06

Propietat de l'alberg: Ajuntament de la Pobla d'Arganzón

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de la Pobla d'Arganzón

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'Ajuntament

Observacions: Cal acudir a l'Ajuntament de la Pobla d'Arganzón per demanar la clau

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4
Etapa de Vitòria/Gasteiz a la Pobla d'Arganzón Etapa 6

Etapa de Vitòria/Gasteiz a la Pobla d'Arganzón

km 18,5
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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