Camí Basc Etapa de Vitòria/Gasteiz a la Pobla d'Arganzón
C/ Voltes
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Alberg de pelegrins de la Pobla d'Arganzón
Disponible sense connexió
520
C/ Voltes
Pobla d'Arganzón
Propietat de l'alberg: Ajuntament de la Pobla d'Arganzón
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de la Pobla d'Arganzón
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'Ajuntament
Observacions: Cal acudir a l'Ajuntament de la Pobla d'Arganzón per demanar la clau
Camí Basc
Etapes 8
km 203,4
Etapa 6
Etapa de Vitòria/Gasteiz a la Pobla d'Arganzón
km 18,5
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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