Euskal Bidea Gasteiztik Argantzunerako etapa
Cerlas kalea
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La Puebla de Arganzóngo erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
520
Cerlas kalea
Argantzun
Aterpetxearen jabegoa: La Puebla de Argantzungo Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: La Puebla de Argantzungo Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak
Oharrak: Argantzuko Udaletxera joan behar da giltza eskatzeko
Euskal bidea
Etapak 8
km 202,5
Etapa 6
Gasteiztik Argantzunerako etapa
km 18,5
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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