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Euskal Bidea Gasteiztik Argantzunerako etapa

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La Puebla de Arganzóngo erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
52
0
01 albergue de peregrinos de la puebla de arganzon

Cerlas kalea
Argantzun

945 37 30 06

Aterpetxearen jabegoa: La Puebla de Argantzungo Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: La Puebla de Argantzungo Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak

Oharrak: Argantzuko Udaletxera joan behar da giltza eskatzeko

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5
Gasteiztik Argantzunerako etapa Etapa 6

Gasteiztik Argantzunerako etapa

km 18,5
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek La Puebla de Arganzóngo erromesen aterpetxea

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