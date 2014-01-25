Camino Vasco Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón
C/ Cercas
Albergue de peregrinos de La Puebla de Arganzón
Disponible sin conexión
7414
C/ Cercas
Puebla de Arganzón
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón
Persona encargada de atender el albergue: Personal del Ayuntamiento
Observaciones: Hay que acudir al Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón para pedir la llave
Camino Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 6
Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón
km 18,5
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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