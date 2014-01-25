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Camino Vasco Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón

Albergue de peregrinos de La Puebla de Arganzón

Disponible sin conexión
74
14
01 albergue de peregrinos de la puebla de arganzon

C/ Cercas
Puebla de Arganzón

945 37 30 06

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón

Persona encargada de atender el albergue: Personal del Ayuntamiento

Observaciones: Hay que acudir al Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón para pedir la llave

Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón Etapa 6

Etapa de Vitoria/Gasteiz a La Puebla de Arganzón

km 18,5
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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