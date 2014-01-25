Albergue de peregrinos de La Puebla de Arganzón

C/ Cercas

Puebla de Arganzón 945 37 30 06

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón

Persona encargada de atender el albergue: Personal del Ayuntamiento

Observaciones: Hay que acudir al Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón para pedir la llave