Camiño Francés Etapa de Somport a Jaca
Conde Aznar, s/n
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Albergue de Peregrinos de Jaca
Dispoñible sen conexión
3600
Conde Aznar, s/n
Jaca (Huesca)
Propiedade do albergue: Concello de Jaca
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Jaca
Persoa encargada de atender o albergue: Merche e María
Observacións: O albergue está incluído no servizo de mochilas que oferta Correos en combinación co Concello de Jaca.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1 por Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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