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Camiño Francés Etapa de Somport a Jaca

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Albergue de Peregrinos de Jaca

Dispoñible sen conexión
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05 albergue de peregrinos de jaca

Conde Aznar, s/n
Jaca (Huesca)

974 36 08 48, Oficina de turismo: 974 36 00 98

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Jaca

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Jaca

Persoa encargada de atender o albergue: Merche e María

Observacións: O albergue está incluído no servizo de mochilas que oferta Correos en combinación co Concello de Jaca.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 por Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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