Camí Francès Etapa de Somport a Jaca
Conde Aznar, s/n
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Pelegrins de Jaca
Disponible sense connexió
3640
Conde Aznar, s/n
Jaca (Osca)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Jaca
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Jaca
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Merche i María
Observacions: L'alberg està inclòs en el servei de motxilles que ofereix Correus en combinació amb l'Ajuntament de Jaca.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 1 per Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots