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Camí Francès Etapa de Somport a Jaca

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Alberg de Pelegrins de Jaca

Disponible sense connexió
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05 albergue de peregrinos de jaca

Conde Aznar, s/n
Jaca (Osca)

974 36 08 48, Oficina de turisme: 974 36 00 98

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Jaca

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Jaca

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Merche i María

Observacions: L'alberg està inclòs en el servei de motxilles que ofereix Correus en combinació amb l'Ajuntament de Jaca.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 per Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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